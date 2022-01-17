РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. Спасатели Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают профилактические мероприятия в местах традиционного выхода жителей Балашихи на лед, напоминая о правилах поведения на водоемах в зимний период, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Любой человек, будь то рыбак или обыкновенный прохожий, выйдя на лед водоема, может попасть в чрезвычайную ситуацию. Обычно опасность подстерегает людей в так называемый период ледостава, когда из-за неустойчивости среднесуточных температур лед остается непрочным. Но и крепкие морозы не всегда являются гарантией его надежности.

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, на реках и озерах есть отдельные участки, лед на которых всю зиму остается слабым. Это места подводных течений. Обычно над ними лед многослоен и имеет массу воздушных пузырей, которые делают его достаточно хрупким. Наиболее его слабые места также у берегов, около деревьев, коряг, зарослей камыша.

Пестов также подчеркнул, что спасатели Московской областной противопожарной службы проводят профилактическую работу на водоемах в районах своих выездов с целью предупреждения несчастных случаев, связанных с проваливанием людей под лед. Им удается держать под контролем более 50 водоемов на территории Подмосковья. Спасатели ежедневно замеряют на них толщину льда и проводят профилактические беседы с населением.

«На сегодняшний день большая часть водоемов имеет достаточно толстый ледяной покров. Однако есть места, где льда совсем нет. А есть и с тонким покрытием. Уследить за каждым рыбаком, отправляющимся на зимнюю рыбалку, наши работники не имеют возможности. Поэтому важно помнить, что в критической ситуации рассчитывать придется только на собственные силы. И прежде чем рисковать, задуматься, стоит ли испытывать судьбу», - сказал Пестов.

Также спасатели обращают внимание жителей, что в Балашихе на реке Пехорке и в тех местах, где несмотря на морозы остались не покрытые льдом участки воды, можно наблюдать уток, которые остались на зимовку. Даже в холодное время года водоплавающие успешно находят себе пропитание вблизи человеческого жилья.

В связи с этим спасатели предупреждают, что выходить на лед и подходить близко к птицам крайне опасно. Желание покормить утку с руки или сделать красивую фотографию может закончиться тем, что незадачливый фотограф окажется в ледяной воде.

Они также просят родителей предупредить о возможной опасности детей и не оставлять их без присмотра.