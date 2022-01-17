РИАМО - 17 янв. Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова поручила главам городских округов Подмосковья взять на контроль уборку снега на территориях своих муниципалитетов.

«Необходимо проводить уборку территорий согласно приоритетам, в соответствии с регламентом содержания на постоянной основе. Нужно обеспечить стопроцентное устранение выявленных замечаний в системе СКПДИ. Также необходимо обеспечить выход людей и техники на работу во дворах в 6 утра, дополнительно привлекать технику», — сказала Аипова на совещании губернатора Московской области с руководителями министерств и главами округов.

Она добавила, что заместителям глав округов с 25 января необходимо строго выполнять указания чек-листа, а также к 1 мая разработать новые схемы закрепления территорий. ​

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить работы по уборке снега в регионе. Кроме того, губернатор поручил своевременно закупать снегоуборочную технику.