РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 янв. Около 400 м прилегающей к Москве-реке территории планируют отремонтировать в музее-усадьбе «Архангельское» в подмосковном Красногорске в нынешнем году, сообщили в администрации горокруга.

Пользователь polinadenisova7925 в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Дмитрия Волкова обратила внимание на ситуацию с запретом свободного прохода в усадьбу Архангельское для жителей прилегающих населенных пунктов. По ее словам, у них больше нет возможности пойти на речку или в лес, погулять с коляской на свежем воздухе. Ранее дети летом приходили удить рыбу и кормить уток.

В пресс-службе администрации муниципалитета отметили, что введение программы лояльности «Клуб друзей музея-усадьбы «Архангельское» является неотъемлемой частью обновленной программы развития музея-усадьбы.

Согласно программе, жители поселка Архангельское, деревень Воронки и Захарково могут приобретать абонементы на посещение территории усадьбы по льготным ценам.

«За последние годы в рамках реализации мастер-плана развития территории существенно изменился облик усадьбы: появилась развитая инфраструктура приема посетителей, открыты новый визит-центр с билетно-кассовым центром КПП №1, благоустроены и введены Юсуповский парк (40 га) и Парк усадебных затей (33,47 га)», – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, воссоздана историческая дорожно-тропиночная сеть. Ее оснастили Wi-Fi, уличным освещением и малыми архитектурными формами.

Музей-усадьба предпринял меры по обеспечению сохранности и безопасности парка, который является музеем под открытым небом. Отреставрированы элементы садово-парковой архитектуры с подлинной мраморной скульптурой последней четверти XVIII – начала XIX веков. Благодаря Минобороны России проведены работы по благоустройству набережной военного санатория.

«В текущем 2022 году музеем-усадьбой запланированы работы по проведению первоочередных противоаварийных работ на приречной территории музея протяженностью до 400 м с последующим благоустройством», – сообщили в пресс-службе.

На сегодня в целях предотвращения незаконного проникновения на музейную территорию, небезопасную для жизни и здоровья, установлено ограждение.

Вместе с тем местные жители могут бесплатно проходить на территорию музея-усадьбы до начала работы – с 8:00 до 10:00. Доступ на территорию церкви Михаила Архангела, как и ранее, осуществляется бесплатно, также сохранены все существующие федеральные льготы.