РИАМО - 17 янв. Климатическая весна в Московском регионе не наступит с 1 марта, обычно устойчивый переход температуры через 0 градусов наступает в начале третей декады марта, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Каждый год все жители европейской территории страны ждут. Все, наступает 1 марта, где ж весна? Как же так, почему ее нет? <…> Ждать весны 1 марта точно не стоит», - рассказал Вильфанд.

По его словам, сход снежного покрова в Москве обычно происходит 8-10 апреля. Прилет грачей происходит в конце марта.

«В умеренных широтах европейской территории страны максимальная высота сугробов именно в первой декаде марта наблюдается. Я уж не говорю об азиатской части страны, где, конечно, 1 марта трещат морозы. Минус 35-40 градусов это нормально», - отметил синоптик.

В прошлом году грачи начали возвращаться в Подмосковье и Москву в середине марта, а в начале апреля в регионе можно было заметить прилетевших из теплых краев скворцов и зябликов.

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