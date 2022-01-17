РИАМО - 17 янв. За текущий зимний сезон в Московской области вывезли свыше 900 тыс. кубометров снега, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Особое внимание стоит уделить вывозу снега. На сегодняшний момент дороги требуют активного вывоза снежных масс <…> на сегодняшний день уже вывезли более 900 тысяч кубических метров», – подчеркнул Гержик.

Он отметил, что наибольшее количество обращений жителей по вывозу снега наблюдается в Одинцовском округе – 117, Балашихе – 99, Химках – 95, Королеве – 71 и Раменском округе – 67.

За зиму 2021-2022 уже выпало до 119 см снежного покрова. Прогноз остается неблагоприятным, снегопады будут продолжаться.

«Проанализировали поступившие обращения жителей на портале «Добродел». С 1 по 16 января поступило 15 858 жалоб. 90% связано с очисткой дорог, тротуаров, а также вывозом снега», – добавил Гержик.

Обращения поступали по следующим категориям: очистка дорог от снега и наледи – 7 535, очистка тротуаров от снега и наледи – 2 545, вывоз снега с обочин дорог – 1 662, восстановление работы освещения на дорогах – 715, очистка пешеходных переходов на дорогах от снега и наледи – 317, очистка автобусных остановок от снега и наледи – 262, замена поврежденных знаков – 90, устранение ям на дороге – 89, ремонт неисправного светофора – 56, уборка мусора с придорожной полосы – 47.

Больше всего жалоб по уборке снега на основных дорогах поступило в Балашихе – 334, Химках – 268, Красногорске – 91, Королеве – 90 и Долгопрудном – 58.

Жалобы на уборку тротуаров и остановок поступили в Балашихе – 180, Химках – 137, Одинцовском округе – 79, Ленинском округе – 66, Красногорске - 66.

На уборку отдаленных дорог жалобы поступили в Коломне – 552, Раменском округе – 493, Чехове – 370, Одинцовском округе – 359, Богородском округе – 335.

«Для контроля за состоянием дорог работает реляционный штаб, обеспечивающий контроль за поступающими обращениями жителей на портале «Добродел». Штаб проводит обследование дорог, контролирует устранение замечаний, выход техники и рабочих», – отметил Гержик.

Он добавил, что штаб работает круглосуточно, в его работе задействовано более 100 человек.