РИАМО - 17 янв. Снижение видимости до 1,3 тыс. м зафиксировали в аэропортах Москвы в понедельник из-за снегопада, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сыпет теплый фронт, по данным Шереметьева и Внукова до 1,3 тыс. м видимость ухудшалась», - написал Леус в своем Instagram-аккаунте.

По прогнозам синоптиков, облачная погода и снег будут наблюдаться в Московском регионе в течение всей текущей недели.

Леус отметил, что причиной снегопадов является циклон «Ханнелоре», пришедший в центральную часть Европейской России.

В начале текущей недели в Московском регионе ожидаются теплые дни с температурой до минус 4 градусов. В среду похолодает до минус 7-12 градусов. Ожидается, что на неделе в области пройдет множество снегопадов, возможны метели.

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