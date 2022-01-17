РИАМО - 17 янв. На европейской территории РФ вторая половина зимы будет неоднородной с точки зрения погоды, ожидаются затоки теплого воздуха, которые будут сменяться холодными периодами, сообщил в понедельник журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Вторая половина зимы будет тоже неоднородной. <…> Поэтому будет обязательно и заток теплых воздушных масс на европейскую территорию с азиатской части страны», — сказал Вильфанд.

По его словам, потепление на европейской части страны будут сменяться периодами понижения температуры. Холодные потоки воздуха будут приходить с Баренцева моря, Новой земли и других северо-восточных районов.

Ранее Вильфанд сообщал, что прошедший год стал рекордным в России за последние 25 лет по числу опасных метеорологических явлений.

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