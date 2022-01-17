РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. Около 100 спортсменов-любителей из Балашихи приняли участие в открытых чемпионате и первенстве города по лыжам «Рождественская гонка», соревнования прошли в парке РГАЗУ в усадьбе Пехра-Яковлевское, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В преддверии соревнований трассу подготовили с помощью снегокатов и спецтехники. Участникам предстояло преодолеть дистанцию на выбор: от 1 до 10 км.

По словам организатора соревнований, тренера ДЮСШ «Витязь» Андрея Зайцева, традиционное первенство города проводится в Балашихе уже свыше 10 лет. Самые маленькие участники от 8-9 лет бежали километровую дистанцию. Взрослые и подготовленные вышли на старт 10 км вокруг парка.

«В основном участвовали те, кто тренируется в детских спортивных школах. Около 20% — это просто любители лыж, которые катаются в парке для себя и занимаются активным образом жизни», — сказал Зайцев.

14-летний Родион Мандрык впервые встал на лыжи в 7 лет. С тех пор он неоднократно побеждал в городских и московских гонках по лыжам и биатлону. Лыжные соревнования в Балашихе для Родиона – возможность подготовиться к первенству Москвы по биатлону, которое состоится 29 января.

«Бегу 5 км, но выкладываться не буду. Подготовки мне хватит, чтобы победить. Я в детстве хорошо бегал, поэтому родители отвели меня в секцию биатлона. Планирую профессионально заниматься спортом, тренируюсь 5 раз в неделю. Пока же у меня первый взрослый разряд», — пояснил Мандрык.

По итогам первенства победителей и призеров наградили грамотами и медалями на лыжной базе.