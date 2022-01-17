РИАМО - 17 янв. Клинский городской суд удовлетворил иск Минэкологии Московской области о возмещении ущерба от незаконной свалки в городском округе. Местного жителя уличили в нелегальном размещении твердых коммунальных отходов на чужом земельном участке, сообщает пресс-служба областного министерства.

«Нарушение произошло в районе деревни Кононово. Гражданин арендовал бульдозер, с помощью которого разравнивал незаконно размещенные отходы на площади порядка 470 кв. м», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он отметил, что факт самовольного использования земель подтвержден показаниями владельца участка и договором аренды спецтехники.

«Рассчитанный ущерб землям превысил 400 тыс. рублей, эта сумма будет взыскана с нарушителя в бюджет городского округа», — сказал министр.

Ранее региональное ведомство подало иск о возмещении 14-миллионного ущерба, нанесенного землям вблизи деревни Шевляково в Клину. Там собственник земельного участка под видом обустройства рыбоводного пруда незаконно добывал песок. В результате были нарушены земли общей площадью около 58 тыс. кв. м.

2 млн т органических отходов направили на вторичную переработку в Подмосковье>>