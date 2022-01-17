РИАМО - 17 янв. Среди лучших городских округов Подмосковья по уборке снега за минувшую неделю стали Орехово-Зуевский, Сергиево-Пасадский и Богородский, а худшими — Коломна, Красногорск и Химки, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

«Мы продолжаем мониторить обращения жителей по теме «Снег и наледь» на портале «Добродел». Мы немного перестроили подход к рейтингу. Теперь мы рассматриваем количество обращений исходя на 1 тыс. населения. Так, среди обращений мы видим наибольший балл, то есть худший, имеют Коломна, Красногорск и Химки», — сказала Аипова в ходе оперативного совещания губернатора Подмосковья с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Она добавила, также у Химок большое количество просрочек за этот период. Среди средних по населению городских округов Аипова выделила Ленинский, Ступино и Домодедово. Среди муниципалитетов с населением менее 100 тыс. в список худших попали Дзержинский, Котельники и Лосино-Петровский.

По словам Аиповой, лучше всех с уборкой снега из крупных округов справляются Орехово-Зуевский, Сергиево-Пасадский, а также Богородский. Среди муниципалитетов с населением от 100 до 200 тыс. в списке есть Клин, Истра и Щелково. Среди муниципалитетов с населением ниже 100 тыс.: Электрогорск, Серебряные Пруды и Талдомский округ хорошо справляются с уборкой снега.

«Для того, чтобы качественно оценивать подходы и качество уборки в каждом муниципалитете разработали балльно-рейтинговую систему. Есть 5 основных направлений контроля для каждого муниципалитета: это уборка проездов и тротуаров от снега, обработка подъездов противогололедными материалами, уборка от снега проездов к контейнерным площадкам, устранение замечаний, выявленных сотрудниками ГУСТ в СКПДИ, а также уровень отработки ежедневных заданий в мобильном приложении по уборке дворов», — объяснила Аипова.

Она добавила, что по рейтингу прошедшей недели худшим образом организована работа в городском округе Шатура. Этот муниципалитет получил максимальные 5 баллов за некачественную работу. За ним следует Волоколамский, Коломенский, Луховицы, Можайский, Чехов, Бронницы, Пушкинский, Рузский и Солнечногорск.

В десятке лучших по системе оценивания оказались: Лосино-Петровский, Серебряные пруды, Богородский, Электросталь, Мытищи, Балашиха, Лобня, Кашира, Люберцы и Ленинский. ​