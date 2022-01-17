РИАМО - 17 янв. В Подмосковье и столице толщина льда на водоемах безопасна для проведения традиционных крещенских купаний, сообщил журналистам начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.

По его словам, благодаря устойчивым низким температурам в регионе почти на всех водоемах сформировался крепкий ледяной покров, его толщина составляет от 20-25 см примерно до 50 см. В водоемах с сильным течением лед может быть тоньше.

«Выходя на водоем, надо каждому человеку отдавать себе отчет, для чего он это делает: то ли это желание приобщиться к религиозной традиции, то ли это некое новомодное движение для того, чтобы заснять, сфотографироваться, показать себя», - отметил Печенин.

Он призвал жителей региона отказаться от неоправданного риска и не погружаться в прорубь в состоянии алкогольного опьянения.

Крещение Господне празднуется 19 января и является одним из главных православных праздников. В Крещенский сочельник (ночь на 19 января) и в сам праздник во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. Для традиционных купаний в этот праздник в регионе будут организованы купели.

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