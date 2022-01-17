РИАМО - 17 янв. В январе более 2,5 тыс. старшеклассников и их сопровождающих перевезут автобусы «Мострансавто» в центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», сообщает пресс-служба компании.

Для этого будет использовано 56 автобусов большого класса из различных филиалов компании. Учащихся доставят из 16 подмосковных городов, в том числе Красногорска, Серпухова, Воскресенска.

Транспорт будет оборудован желтыми проблесковыми маячками. Также автобусы будут оборудованы сиденьями с ремнями безопасности, тахографами и спутниковыми навигационными системами.

Автобусы регулярно проходят общий техосмотр и предрейсовый контроль технического состояния, а водители проходят инструктаж по работе на маршрутах и соблюдению ПДД. Помимо этого, автобусы проходят обязательную дезинфекцию.