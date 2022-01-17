РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 янв. Московский Губернский театр представит спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» на сцене «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске 25 января, сообщается на официальном сайте министерства культуры Московской области.

В оставшиеся две недели января 4 подмосковных государственных театра и Московская областная филармония представят свои спектакли и программы в 10 городских округах региона.

Спектакли пройдут со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора. Билеты можно приобрести на сайтах театров, а также в кассах учреждений культуры, где пройдут спектакли.

В программе Московского Губернского театра – спектакль «Высоцкий. Рождение легенды». Его покажут 25 января в 19:00 в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

Поэт, писатель, сценарист, актер театра и кино, автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Премьера музыкального спектакля состоялась в год 79-летия артиста. Постановка основана на воспоминаниях современников, письмах и дневниках. Зрители узнают малоизвестные факты из жизни Высоцкого, услышат его исповедальные песни и стихи.

Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет.