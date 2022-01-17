РИАМО - 17 янв. За прошедшие сутки в Московской области выявили 3388 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в Балашихе (383), Одинцовском округе (261), Королеве (232), Раменском округе (218), Мытищах (135), Серпухове (114), Красногорске (110), городском округе Пушкинский (109) и Домодедове (106), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

91 случай заражения за сутки выявили в Коломне, 89 – в Жуковском, по 78 – в Подольске и Люберцах, 75 – в Реутове, 72 – в Сергиево-Посадском округе, по 68 – в Наро-Фоминском округе и Солнечногорске, по 63 – в Орехово-Зуевском округе и Ступине, 61 – в Чехове, 59 – в Дмитровском округе, 53 – в Истре, 51 – в Егорьевске.

47 случаев – в Протвине, по 40 – в Богородском округе и Щелкове, по 37 – в Рузском округе и Долгопрудном, 33 – в Павловском Посаде, 32 – в Луховицах, 31 – во Фрязине, по 30 – в Волоколамском округе, Ивантеевке, Лобне, Электрогорске и Электростали.

28 случаев инфекции выявлено в Лыткарине, 26 – в Клину, 25 – в Воскресенске, 23 – в Озерах, по 22 – в Шатуре и Дубне, 19 – в Серебряных Прудах, 18 – в Краснознаменске, 17 – в Можайском округе, 16 – в Кашире, 14 – в Талдомском округе, по 13 – в Бронницах и Дзержинском, по 11 – в Котельниках и Лотошине, 10 – в Ленинском округе, 6 – в Зарайске, 5 – в Химках, 2 – в Черноголовке, по 1 – в Лосино-Петровском, Власихе и Красноармейске.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Звездном городке, Молодежном, Пущине, Рошале и Шаховской.

С начала пандемии в Московской области выявлено 666 979 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 807 человек. Выздоровели и выписались 609 203 человека.

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