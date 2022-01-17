РИАМО - 17 янв. В январе жители 10 городских округов Московской области смогут увидеть представления 4 региональных государственных театров и филармонии, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Так, 22 января Московский областной театр кукол покажет «Как Ежик и Медвежонок Новый год встречали» в Ленинском округе, а 25 января этот же спектакль пройдет в Домодедове.

Также 22 января жители смогут увидеть представление «Сказочный мир балета» в Котельниках от Театра балета «Русский балет».

Московский Губернский театр покажет постановку «Высоцкий. Рождение легенды» 25 января в Красногорске.

Спектакли пройдут со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора.

Билеты можно приобрести на сайтах театров, а также в кассах учреждений культуры, где пройдут спектакли. Все подмосковные государственные театры являются участниками Всероссийской программы «Пушкинская карта».