РИАМО - 17 янв. На территории Подмосковья активно работают выездные группы, инспектирующие качество уборки снега, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
Она добавила, что сотрудники управления будут продолжать ежедневно инспектировать территории с помощью мобильного приложения. В области работает 102 мобильных экипажа, у каждого из них план по проверке минимум 15 дворов или общественных пространств.
Сейчас в уборке снега на общественных и дворовых территориях региона задействованы свыше 2,7 тыс. спецтехники и порядка 18 тыс. человек.
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