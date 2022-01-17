РИАМО - 17 янв. На территории Подмосковья активно работают выездные группы, инспектирующие качество уборки снега, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

«Выездные проверки совместно с сотрудниками – инспекторами ГЖИ и органами местного самоуправления. Планируем ежедневно проверять 4 муниципалитета, в каждом не менее 30% дворов», — сказала Аипова на совещании губернатора Московской области с руководителями министерств и главами городских округов.

Она добавила, что сотрудники управления будут продолжать ежедневно инспектировать территории с помощью мобильного приложения. В области работает 102 мобильных экипажа, у каждого из них план по проверке минимум 15 дворов или общественных пространств.

Сейчас в уборке снега на общественных и дворовых территориях региона задействованы свыше 2,7 тыс. спецтехники и порядка 18 тыс. человек.

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