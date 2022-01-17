РИАМО - 17 янв. В Москве за прошедшую неделю было зафиксировано 91 ДТП. В них погибли 3 человека, еще 108 получили различные травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

В 18 происшествиях травмы получили дети младше 16 лет. Всего с 10 по 16 января в городе водители подвергали опасности здоровье и жизни детей около 1,4 тыс. раз.

Автомобилисты обязаны обеспечивать высокий уровень и качество безопасности своих детей в машинах. Юных пассажиров можно перевозить только с использованием специальных детских удерживающих устройств, а также ремней безопасности.

Детские автокресла помогают не допустить тяжелых травм при аварии. Важно помнить, что детское автомобильное кресло должно соответствовать росту и весу ребенка.