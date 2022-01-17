РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Подольский банный комплекс стал первым в рейтинге среди 614 бань и саун Московской области, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье по итогам 2021 года составлен рейтинг предприятий, предоставляющих банные услуги. Первое общее место среди 614 бань и саун заняли «Бани Алексеева» на ул. Генерала Смирнова в Подольске.

Банный комплекс лидировал по числу положительных оценок клиентов и отзывов о качестве бани, отдыха, кухни, персонала. На втором месте рейтинга - баня в деревне Федюково Подольска, а на третьем – «Мытищинские Бани».