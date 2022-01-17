РИАМО - 17 янв. В ночь на 19 января температура воздуха в Московском регионе местами опустится до минус 15 градусов, сообщил в понедельник журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночные температуры в Москве составят от минус 12 до минус 10 градусов, по области — до минус 15 градусов. Дневные температуры максимальные 19-го (января - ред.) — от минус 9 до минус 7 в столице, по области — до минус 11. <…> Нормальная зимняя погода», — сказал Вильфанд.

По его словам, ближайшая ночь на вторник, 18 января будет более теплой: от минус 7 до минус 2 градусов. В ночь на среду ожидается значительное похолодание, однако температура будет все же примерно на 1-2 градуса выше климатической нормы.

Вильфанд также отметил, что в крещенскую ночь на 19 января атмосферное давление составит до 747-748 мм рт. ст. Скорость ветра будет около 4-9 м/с.

«В этом году крещенская ночь будет теплой на всей территории нашей страны», — подчеркнул синоптик.