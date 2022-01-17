РИАМО - 17 янв. Глава Республики Коми Владимир Уйба в понедельник распустил правительство региона, пишет Газета.ru.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте правительства республики. Это решение Уйба связал со стратегическими задачами развития, которые предстоит решать новой команде.

Уйба отметил, что главная задача обновленного кабмина – вывести экономику в регионе на принципиально новый уровень.

Глава Коми поблагодарил прежний состав кабмина за совместную работу. Он также назвал прошедший год результативным и очень важным.

Новый состав правительства республики объявят позднее. Члены кабмина продолжат работу в статусе исполняющих обязанности.