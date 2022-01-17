РИАМО - 17 янв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект о введении QR-кодов уберут из поручений главы российского государства Владимира Путина, сообщает Nation News.

Такое решение было принято из-за изменения эпидемиологической обстановки в России и, в частности, распространением штамма коронавируса «омикрон».

«Вы помните, что в конце прошлой недели коллега Голикова выступала и, собственно, она сказала, что правительство приняло решение отложить этот законопроект», – подчеркнул Песков.

Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» впервые был зарегистрирован в ЮАР в ноябре. Мутация быстро распространяется по всему миру. Заболевшие «омикроном» отмечают головную боль и слабость.

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