РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по мкрн Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» по подозрению в незаконном сбыте наркотиков задержали 37-летнего жителя Луховиц, у которого обнаружили около 2 кг мефедрона, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника в рюкзаке полицейские обнаружили и изъяли 621 сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по региону, содержимое свертков является наркотическим средством – мефедроном. Общий вес изъятого порошка составил около 2 кг», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Мужчина пояснил, что изъятый наркотик он должен был сбыть потенциальным клиентам через закладки.

По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Железнодорожным городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.