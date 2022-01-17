РИАМО - 17 янв. Снегопад, идущий в Москве, не повлиял на работу городского общественного транспорта. Поезда метро, трамваи и автобусы работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Для бесперебойной работы метрополитена задействовали более 2 тыс. специалистов. Сотрудники чистят снег у вестибюлей и на открытых станциях метро, спецтехника убирает снег с открытых участков метропутей.

Трамваи также работают в штатном режиме. В уборке трамвайных путей задействованы специальные вагоны-снегоочистители, регулярно очищающие маршруты от снега. Для контроля транспортной ситуации в городе работает оперативный штаб.

Наземный транспорт Москвы также работает штатно. Однако из-за сложной дорожной ситуации и мелких ДТП в разных районах города могут наблюдаться незначительные задержки автобусов и электробусов.

Столичный Дептранс рекомендует горожанам пользоваться общественным транспортом. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать снег с дорог и улиц города.

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