РИАМО - 17 янв. По регламенту коммунальные службы Подмосковья с утра расчищают входные группы многоквартирных домов, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

«Существует приоритетность организации уборки наших объектов. В первую очередь необходимо с утра приступать к уборке входных групп многоквартирных домов, далее обеспечивать проезд к контейнерным площадкам. Потому что тема мусора традиционно очень трепетная и важно, чтобы проехать можно было всегда», — сказала Аипова на совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Она добавила, что также важно своевременно чистить лестницы, спуски, пешеходные дорожки и тротуары, чтобы люди могли комфортно проходить к автобусным остановкам. Затем рабочие расчищают проезды, парковки, детские и спортивные площадки.

Аипова напомнила, что существует регламент, по которому дворник должен убирать 1,3 тыс. кв. м. территории, также с помощью одного трактора можно расчистить 10 дворов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить работы по уборке снега в регионе.

Более 2,7 тыс единиц спецтехники убирают снег во дворах в Подмосковье>>