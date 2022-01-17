РИАМО - 17 янв. В Подмосковье объявлено экстренное предупреждение из-за предстоящих снегопада, метели и сильного ветра. Сложные погодные условия сохранятся до 15 часов 18 января, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По прогнозам специалистов, с 15 часов 17 января в Подмосковье ожидаются снегопад и метель. Кроме того, порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.

На отдельных участках возможно образование снежных заносов и гололедицы.

Автомобилистов призвали не парковать машины рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями. По возможности следует отказаться от личного транспорта.

Пешеходов призвали соблюдать осторожность на тротуарах и остерегаться мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередачи.

«Желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе продлили по 18 января>>