РИАМО - 17 янв. Жителям столицы необходимо соблюдать меры безопасности из-за надвигающейся метели и снегопада, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

С 15 часов 17 января до 15 часов 18 января в городе прогнозируются снег и метель, а также усиление ветра с порывами до 15-18 м/с. На отдельных участках дорог возможны снежные заносы и гололедица.

Горожанам рекомендуется не находитесь вблизи ЛЭП, деревьев и шатких конструкций. Если на улице человек попал в непогоду, то лучше найти укрытие в здании, метрополитене или подземном переходе.

«Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий. В случае необходимости звоните по телефону 101 или 112», — отметили в пресс-службе.

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