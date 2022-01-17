РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 янв. Рождественские колядки прошли в деревне Медвежьи Озера в Щелкове, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».
В Медвежьих озерах состоялись ежегодные «Рождественские колядки». Шествие прошло по улицам со звонкими частушками, колядками и песнями.
После шествия для всех жителей деревни провели тематические игры, русские народные забавы, пляски и хороводы под баян. Согреться помог горячий чай из самовара со сладостями.
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