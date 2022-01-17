РИАМО - 17 янв. В жилом комплексе на Варшавском шоссе в Москве строятся школа и детский сад. Их возведением занимается частный инвестор, по окончании строительства объекты будут безвозвмездно переданы на баланс города, школа готова на 35%, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Мэр города Сергей Собянин осмотрел строящиеся образовательные учреждения. Объекты будут входить в состав ЖК «LIFE-Варшавская». Школу и детский сад начали строить в феврале 2021 года.

«Начиная с 2011 г. мы построили в Москве 468 новых школ и детских садов. Примерно 40% из них строят частные инвесторы. В планах на ближайшие 3 года еще 134 школы и детских сада для московских детей», – сказал мэр города Сергей Собянин.

В будущей школе на Варшавском шоссе смогут заниматься 900 детей. Сейчас там уже завершено устройство фасада, кирпичная кладка внутренних стен, устройство кровли и различных коммуникаций.

На первом этаже будут находиться вестибюль, блок начальных классов, пищеблок и обеденный зал на 450 мест. Также там разместят медблок, блок дополнительного образования и 2 спортивных зала. На втором этаже будут заниматься ученики начальных классов, еще там расположится актовый зал и IT-полигон. Старшеклассники будут заниматься на третьем этаже. Рядом будут созданы стадион, рекреационные зоны и площадки для подвижных игр.

Школьное здание уже готово на 35%, ожидается, что его достроят в 2023 году.

Строительство детского сада идет с опережением сроков. Так, работы по устройству монолитного каркаса здания были завершены в августе 2021 года. В учреждении разместят 7 детских групповых блоков, в том числе игровые комнаты, спальни, буфетные и санузлы. Также там будут расположены физкультурный и музыкальный залы.

На территории сада установят 7 навесов, чтобы дети смогли гулять с комфортом, а также 2 физкультурные площадки. Детский сад готов на 40%. Планируется, что его строительство будет завершено в 2022 году.

Кроме того, в ЖК появятся частное дошкольное учреждение на 110 мест, дошкольное образовательное учреждение на 500 мест и школа на 650 мест.