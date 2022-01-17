РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Четверо подольских спортсменов стали победителями и призерами турнира по дзюдо в Дзержинском, сообщил тренер Федерации дзюдо и самбо Подольска Дмитрий Воробьев.

В Дзержинском 15 января прошел XLIV турнир в честь 43-летия со дня открытия ДЮСК «Союз» по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2008 г. р. В нем приняли участие и спортсмены Подольска.

Так, Полина Лайченко в весовой категории 48 кг завоевала 1 место, Кристина Галицкая в весовой категории 57 кг - 2 место. Никита Спиридонов в весовой категории более 90 кг стал серебряным призером, а Алексей Тюляков в весовой категории 50 кг – бронзовым.

Подольским спортсменам пожелали новых побед в новом году.