РИАМО - 17 янв. Прошедший год стал рекордным в России за последние 25 лет по количеству опасных метеорологических явлений, сообщил в понедельник журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В нынешнем (2021 год - ред.) году наблюдалось максимальное количество опасных явлений за последние 25 лет. <…> Наблюдалось 1205 опасных гидрометеорологических явлений, из которых 417 нанесли значительный ущерб», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в 2020 году произошла 1 тыс. опасных явлений, 372 из них нанесли ущерб. При этом в 2021 году успешность прогноза опасных явлений достигла 96%.

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