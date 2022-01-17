РИАМО - 17 янв. Врач-иммунолог Владимир Коновалов считает, что в первый год после перенесенного Covid-19 только медосмотры и сдача анализов позволят предотвратить раннее развитие старения организма, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, риск преждевременного старения наблюдается у пациентов в возрасте.

«Вряд ли у 35-летнего пациента, который пару лет назад переболел коронавирусом, вмиг возникнут все патологические и хронические болезни, которыми страдают его возрастные родственники», - сказал Коновалов.

Он напомнил, что у молодых иммунная система гораздо сильнее, чем у пожилых. При этом риск проявления скрытых хронических недугов, спровоцированных коронавирусом, сохраняется.

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