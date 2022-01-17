РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 янв. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 18 691 случай заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье с 15 по 17 января выявили 9 124 случая заболевания, из них 3 388 случаев - за минувшие сутки.

Всего с начала пандемии в Московской области выявлено 666 979 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 807 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 609 203 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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