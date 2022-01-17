РИАМО - 17 янв. Новые линии производства детского питания открылись на Царицынском молочном комбинате в Москве. Столица продолжит закупать продукцию производства в рамках офсетного контракта, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В рамках рабочего визита новые линии производства осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города отметил, что в 2020 году столичные власти заключили с АО «Вимм-Билль-Данн» (Царицынский молочный комбинат принадлежит компании – ред.) офсетный контракт.

В рамках соглашения предприятие обязалось модернизировать линии производства детского питания на своих московских заводах, а правительство столицы гарантировало, что обеспечит компании закупку продукции для молочных кухонь города.

«Инвестор добросовестно выполняет свои обязательства. В январе на молочные кухни были начаты поставки продуктов, произведенных специально для московских детишек», – подчеркнул Собянин.

По словам мэра, параллельно с расширением производства в Москве осуществляется модернизация молочно-раздаточных пунктов. Теперь они работают дольше, а родители могут выбирать удобный для себя молочный пункт.

Офсетный контракт, заключенный правительством Москвы с АО «Вимм-Билль-Данн», предусматривает поставку 38 позиций детского питания для городских молочно-раздаточных пунктов. В число поставляемой продукции входят: молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, кефир и сухие смеси.

Контракт заключен на 10 лет. Общая стоимость контракта (объем закупки продукции) – 30,6 млрд рублей. Инвестиции в производство составят 2,1 млрд рублей.

В рамках реализации офсетного контракта в 2020-2021 годах АО «Вимм-Билль-Данн» инвестировало в модернизацию Царицынского молочного комбината 495 млн рублей.

За счет этих средств была создана новая линия по производству сухих молочных смесей мощностью 16 млн единиц в год – это первое в Москве производство такой продукции, ранее сухие молочные смеси для молочных кухонь закупались в Белоруссии и других регионах России.

Кроме того, на производстве модернизировали линию по производству овощных, фруктовых, мясных и мясорастительных пюре – ее мощность была увеличена почти на 70% до 75 млн единиц в год, а также модернизировали линию по производству соков, теперь ее мощность составляет 66,5 млн единиц в год.

Также компания «Вимм-Билль-Данн» вложила 840 млн рублей в модернизацию Лианозовского молочного комбината. В результате была создана новая линия по производству соков и модернизировано оборудование молочного цеха.