РИАМО - 17 янв. В текущем зимнем сезоне в Московской области количество техники, которая применяется для уборки дорог от снега, увеличилось на 10%, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«В текущем году своевременно подготовили 3786 единиц техники, которые сегодня работают на линии, <…> и в целом задействовано в работе на 10% больше техники, чем в предыдущем году», - сказал Гержик на совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он добавил, что в этом году задействованы комбинированные дорожные машины – 968 единиц, тракторы – 1317, самосвалы для вывоза снега - 533, погрузчики - 764, а также работают 204 автогрейдера.

Ранее министр сообщил, что дорожные службы сделали рекордный за 4 года объем работ по обработке противогололедными реагентами улиц и трасс Подмосковья. Так, рабочие провели 60 циклов обработки дорог, а план на год составляет 89 циклов.

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