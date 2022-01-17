РИАМО - 17 янв. Купели будут организованы в Подмосковье по восьми стандартам, включающим безопасность и удобство для жителей. Также будут учитывать транспортную доступность, наличие парковочных мест и работу спасателей, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.



В Подмосковье готовят 237 мест для крещенских купаний: 66 мест на открытых водоемах, 51 - на прудах, 52 – возводимых купелей, 68 – купелей в помещениях.



«Стандарт организации мест купания включает восемь элементов. В частности, обустройство самой купели, обязательно деревянный настил, лапник и сено рядом, организация движения людей», – уточнил Хайкин.

Он отметил, что на местах купаний должны быть теплые палатки, раздевалки, лавочки, маски, антисептики, запас полотенец и пледов.



«Для безопасности дно должно быть очищено при подготовке мест купания, дежурство МЧС и скорой помощи. Освещение территории, подсветка купели», – добавил Хайкин.



По его словам, должны быть обустроены теплые зоны, горячее питье и питание. Важна подготовка дорог и парковочных мест, продление работы общественного транспорта, наличие навигации и регулировщиков. Обязательно работа волонтеров в яркой униформе.



«Естественно, необходимы туалеты и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», – заключил Хайкин.