РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Водителям в подмосковных Люберцах с 10 по 16 января выписали штрафы на общую сумму 760 тыс. рублей, сообщил в понедельник начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры Олег Шиховцев на еженедельном оперативном совещании.

«Привлечено к административной ответственности 165 водителей. Общая сумма штрафов составила 760 тыс. рублей», — сказал Шиховцев.

Он добавил, что за неделю за неправильную парковку эвакуировали на штрафстоянку 108 автомобилей.