РИАМО - 17 янв. Городскую поликлинику N2 в Реутове обеспечили современным оборудованием на 550 млн рублей, заявил глава города Станислав Каторов.
Как отметила заведующая поликлиникой Екатерина Олюшева, отделение лучевой диагностики оборудовано современным рентгеновским аппаратом. Кабинет маммографии оборудован аппаратом УЗИ. Работает дневной стационар на 25 коек.
«Жемчужина» нашей поликлиники - это аппарат МРТ», - сказала Олюшева.
В 2022 году в Подмосковье планируется построить 11 и капитально отремонтировать 10 поликлиник.
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