«Очень приятно, что в городе Реутове мы наконец эту поликлинику достроили. Она с 2014 года была в стадии строительства. Благодаря вашему (губернатора Подмосковья Андрея Воробьева - ред.) участию было выделено финансирование, ее достроили. Поликлиника оснащена оборудованием более чем на 550 млн рублей», - сказал Каторов.