РИАМО - 17 янв. В Подмосковье начался новый цикл проекта «Урок цифры», в нем примут участие около 500 тыс. школьников. Представленные задания различаются для учеников младших, средних и старших классов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В проекте примут участие более 1 тыс. образовательных учреждений Подмосковья.

«Уроки пройдут до 6 февраля, а посвящены они будут исследованиям кибератак», – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что 22 января «Урок цифры» пройдет в Химкинском лицее. Материалы, по которым будут заниматься школьники, разрабатывали специалисты ведущих отечественных IT-компаний. Они помогут ребятам узнать новое о мире информационных технологий и получить представление о перспективных профессиях.

«Тема важная - безопасность в сети. Все задания представлены в игровом формате и различаются для учеников младших, средних и старших классов», – подчеркнула Каклюгина.

Изучить представленные материалы и выполнить задания урока можно в удобное время на официальном сайте проекта. Сначала ребятам предстоит посмотреть видеолекцию, а затем выполнить упражнение тренажера.

Проект «Урок цифры» – это цикл занятий по информатике, который направлен на развитие практических навыков программирования. Участники изучают конкретные темы на каждом уроке, развивают свои цифровые знания и навыки.