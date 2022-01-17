РИАМО - 17 янв. Просмотр телевизора больше 2 часов подряд может серьезно сказаться на состоянии здоровья. Так, может развиться тромбоэмболия легочной артерии, сообщил врач-терапевт Георгий Сапего.

Это состояние наступает при попадании в легочную артерию сгустка крови, образовавшегося в вене.

«Если отток крови из вен нарушен, то в такой застоявшейся крови легче образуются сгустки. Иногда этому способствует ненормально повышенная свертываемость крови. Если такой тромб закупорит легочную артерию или ее крупную ветвь, то кровь остановится и не будет насыщаться кислородом. Появится ощущение нехватки воздуха, может заболеть грудная клетка, резко упадет артериальное давление. Если тромбоэмболия массивная, то пострадавший человек умирает», - сказал Сапего в эфире радио Sputnik.

По его словам, риск развития указанной патологии возникает даже после 2-3 часов сидения во время просмотра ТВ-передач.

Для того, чтобы избежать болезни, нужно при просмотре телевизора усаживаться поудобнее, не скрещивать ноги, не надевать плотные неэластичные и сдавливающие штаны. А также нельзя неподвижно сидеть больше 2-3 часов.

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