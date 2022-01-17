РИАМО - 17 янв. Столичный мировой судья постановил признать компанию Google виновной в повторном нарушении закона. Организация не удалила доступ к запрещенной на территории России информации в своем поисковике, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

За повторное правонарушение в соответствии с ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ компания была оштрафована на 4 млн рублей.

Ранее Google уже был оштрафован в России за повторное неудаление запретного контента, сумма штрафа составила 7,2 млрд рублей. Тогда же штраф получила компания Meta (бывшее Facebook Inc.), ее мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал почти на 2 млрд рублей.

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