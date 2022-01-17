РИАМО - 17 янв. За прошедшие сутки дорожные службы Подмосковья очистили и обработали противогололедными материалами более 24 тыс. км дорог в регионе. Сейчас в уборке дорожной сети задействованы более 1,9 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Согласно прогнозам синоптиков, в начале текущей недели на территории Подмосковья ожидается аномальное потепление, которое будет сопровождаться ветром, снегом, метелью и гололедицей.

«Дорожные службы работают в усиленном режиме. На дороги Подмосковья выведено 1,9 тыс. единиц спецтехники и более 2,9 тыс. рабочих», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

До 18 января в Московском регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. В области отмечается гололедица и ветер с порывами до 17 м/с. К среде в регионе ожидается похолодание до минус 10 градусов.

Минтранс Подмосковья рекомендует водителям и пешеходам быть предельно осторожными на дороге.