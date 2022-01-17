РИАМО - 17 янв. Из-за роста заболеваемости коронавирусоной инфекцией в Подмосковье врачи испытывают большую нагрузку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Рост (заболеваемости Covid-19 - ред.) идет. <…> Нагрузка очень большая на врачей. Это тоже мы все прекрасно видим», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он добавил, что вакцинированные чаще всего болеют штаммом коронавируса «омикрон» дома. При этом крайне важно, чтобы все необходимые услуги и внимание поликлинического звена были доступны жителям региона.

«Первое и важное, что я хочу сказать. Все мы работаем со здравом. Взаимодействуем с ними. И еще раз я прошу глав территорий также быть рядом, оказывать всю необходимую помощь», - отметил губернатор.

Глава области подчеркнул, что в Подмосковье есть все необходимые препараты для лечения и тестирования пациентов с коронавирусом.

Ранее Воробьев сообщил, что в регионе отметили рост заболеваемости Covid-19 из-за штамма «омикрон».

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