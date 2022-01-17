РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. По просьбам жителей Люберец павильон остановки «Карьер» установят возле подземного перехода, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Вопрос о переносе павильона рассмотрели на заседании рабочей группы ФДА «Росавтодор».

«По многочисленным просьбам жителей, пользующихся общественным транспортом, остановку «Карьер» вернут на прежнее место – вблизи подземного перехода. Эту работу проведут при наступлении благоприятных погодных условий нынешней весной», – сказал член фракции «Единой России» в люберецком совете депутатов Александр Мурашкин.

В ноябре 2021 года остановки перенесли к строительному магазину «Петрович», до которого с прежнего места павильонов нужно добираться 10 минут. Жители улиц Строителей, Космонавтов и Южной обратились к главе горокруга Владимиру Ружицкому с просьбой вернуть остановку обратно.

Была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли и партийцы «Единой России». Результатом ее деятельности с проведением выездных совещаний стало положительное решение вопроса в пользу жителей.