РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. По просьбам жителей Люберец павильон остановки «Карьер» установят возле подземного перехода, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Вопрос о переносе павильона рассмотрели на заседании рабочей группы ФДА «Росавтодор».
В ноябре 2021 года остановки перенесли к строительному магазину «Петрович», до которого с прежнего места павильонов нужно добираться 10 минут. Жители улиц Строителей, Космонавтов и Южной обратились к главе горокруга Владимиру Ружицкому с просьбой вернуть остановку обратно.
Была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли и партийцы «Единой России». Результатом ее деятельности с проведением выездных совещаний стало положительное решение вопроса в пользу жителей.
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