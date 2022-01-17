РИАМО - 17 янв. Строительство пристройки к городской поликлинике №1 ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница» в подмосковном Реутове планируют завершить до конца года, заявил глава города Станислав Каторов.

«Строительные работы в графике. До конца года сделаем ее», - сказал Каторов на оперативном совещании губернатора региона с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что также в городском округе будут строить детскую поликлинику.

В Подмосковье ведут активную работу по модернизации поликлиник. Так, в этом году в области планируют построить 11 и капитально отремонтировать 10 поликлиник.