РИАМО - 17 янв. Традиционный праздник Крещения в Подмосковье необходимо организовать на высоком уровне, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Крещение - традиционный праздник, мероприятие. И в Подмосковье мы готовим купели. <…> Прошу как и прежде, служба МЧС, все, что касается организации этого мероприятия, должно быть на высоком уровне», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

На территории региона в 2022 году подготовят свыше 200 купелей, чтобы жители могли окунуться на Крещение. Все они будут оснащены безопасными спусками к воде, теплыми раздевалками, туалетами, пунктами обогрева и питания. Также около прорубей и иорданей будут дежурить спасатели и врачи.

Адреса мест для крещенских купаний можно посмотреть на интерактивной карте РИАМО по ссылке.

Крещение является одним из главных праздников христиан. Главный обычай, который связан с этим днем, – погружение в прорубь, оно совершается после Великого водоосвящения у открытых источников.