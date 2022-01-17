РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 янв. В настоящий момент в инфекционном отделении Красногорской горбольницы №2, перепрофилированном под «красную зону», проходят лечение 30 детей с коронавирусом, сообщила директор лечебного учреждения Елена Морозова.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник. Основными вопросами повестки стали оперативная обстановка в округе, подготовка к Крещению и уборка округа от снега.

«В стационаре с диагнозом Covid-19 сегодня находятся 30 детей. За истекшие сутки поступили шестеро. Под наблюдением на дому с коронавирусной инфекцией находятся 526 человек, в том числе 81 ребенок», - сказала Морозова.

За неделю в лечебное учреждение поступило 4595 вызовов, работало 28 бригад.

Также Морозова отметила, что за неделю в подразделениях Красногорской горбольницы №2 прививку от Covid-19 сделали 852 человека.

«В минувшую субботу провели ежемесячный единый день диспансеризации, пришло около 100 человек», - заключила Морозова.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>