РИАМО - 17 янв. В Москве на территории Рижского грузового двора площадью 20 га планируют возвести масштабный многофункциональный комплекс, в него войдут жилые дома и объекты образования, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Он добавил, что архитектурно-градостроительную концепцию застройки данной городской территории будет разрабатывать архитектурное бюро с мировым именем.
«Доминантой проекта станет новое здание МФК, разработкой концепции которого занимается японская компания Nikken Sekkei Ltd – победитель международного конкурса. Комплексное решение рационального использования привокзальной территории с учетом международного опыта и современных тенденций в строительстве позволит превратить это пространство в полноценный городской кластер», – уточнил Бочкарев.
Он подчеркнул, что такой кластер отвечает запросам столицы по созданию полицентричного города.
Итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки Рижского грузового двора в Москве были подведены в конце 2019 года. По итогам проведенного отбора его выиграла японская компания Nikken Sekkei.
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