РИАМО - 17 янв. В Москве на территории Рижского грузового двора площадью 20 га планируют возвести масштабный многофункциональный комплекс, в него войдут жилые дома и объекты образования, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На территории Рижского грузового двора построят многофункциональный комплекс с объектами жилого и социального назначения. В рамках реорганизации территории здесь создадут современный городской кластер, включающий жилье, новые рабочие места, детский сад на 150 мест и учебный комплекс на 600 мест», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что архитектурно-градостроительную концепцию застройки данной городской территории будет разрабатывать архитектурное бюро с мировым именем.

«Доминантой проекта станет новое здание МФК, разработкой концепции которого занимается японская компания Nikken Sekkei Ltd – победитель международного конкурса. Комплексное решение рационального использования привокзальной территории с учетом международного опыта и современных тенденций в строительстве позволит превратить это пространство в полноценный городской кластер», – уточнил Бочкарев.

Он подчеркнул, что такой кластер отвечает запросам столицы по созданию полицентричного города.

Итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки Рижского грузового двора в Москве были подведены в конце 2019 года. По итогам проведенного отбора его выиграла японская компания Nikken Sekkei.

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