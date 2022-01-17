РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. С 10 по 16 января сотрудники административно-технической комиссии Люберец вынесли пять постановлений на общую сумму 86 тыс. рублей, сообщила начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова на еженедельном оперативном совещании.

«Сотрудниками административно-технической комиссии по городскому округу Люберцы вынесено два постановления на общую сумму 10 тыс. рублей за парковку автомобилей, препятствующих вывозу мусора, одно постановление на сумму 70 тыс. рублей за ненадлежащее содержание территории», — сказала Чиркова.

Также два постановления на сумму 6 тыс. рублей выписали за незаконный сброс мусора.