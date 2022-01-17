РИАМО - 17 янв. Во временном госпитале в парке «Патриот» развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я обратился к министру обороны (Сергею Шойгу - ред.), как и прежде, нам помогают, пошли на встречу. В «Патриоте» мы дополнительные койки развернем для того, чтобы быть готовыми», - рассказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Также он сообщил, что за минувшую неделю не отмечен рост числа госпитализированных пациентов с коронавирусом.

Парк «Патриот» находится в Одинцовском округе Подмосковья. Там развернут временный инфекционный госпиталь для лечения пациентов с Covid-19.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>