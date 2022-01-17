РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Подольские спортсмены спортшколы «Пахра» победили на областном чемпионате по волейболу среди мужских и женских команд, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

В спортшколе олимпийского резерва «Пахра» в Подольске 16 января прошел чемпионат Московской области по волейболу среди женских и мужских команд. Обе команды СШОР «Пахра» разгромили своих соперников со счетом 3:0. Так, противниками подольчан были женская команда из Королева и мужская команда из Ступина.

Спортсменов, а также их тренеров Игоря Чутчева и Сергея Топтунова поздравили с отличным результатом. Им пожелали дальнейших успехов и побед в соревнованиях.